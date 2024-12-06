В Польше сотрудник Военного музея в Белостоке сделал уникальное открытие, найдя на дне реки Супрасль древний меч IX века. Как сообщает People, находка была сделана в августе 2022 года, когда музейный работник Щепан Скибицкий занимался плаванием в свободное время.

По словам Скибицкого, он часто исследовал дно реки, но в тот раз вода размывала грунт, обнажив часть необычного предмета.

«Я впервые и, вероятно, в последний раз закричал от радости под водой!» — вспоминает он. Понимая значение находки, музейный работник сразу сообщил о ней своим коллегам.

Для изучения артефакта был привлечен доктор Рышард Казмерчак из Университета Николая Коперника в Торуни. Он подтвердил, что меч относится к Средневековью и, вероятно, принадлежал викингам или балтам.

«Скорее всего, у реки произошло сражение, и оружие оказалось в воде вместе с его владельцем», — предположил эксперт.

Директор Военного музея Роберт Садовски отметил, что это один из трех или четырех подобных мечей, найденных на территории Польши. С течением времени рукоять и набалдашник меча, обтянутые кожей, подверглись минерализации, однако реставраторам удалось восстановить их первоначальный вид.

Такие находки представляют большую историческую ценность, так как помогают лучше понять события и культуру Средневековья в регионе. Эксперты предполагают, что меч мог принадлежать знатному воину или быть частью снаряжения, использовавшегося в крупной битве. Теперь артефакт займет почетное место в экспозиции Военного музея Белостока, дополняя коллекцию редких исторических предметов.