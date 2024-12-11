Российский депутат Михаил Шеремет прокомментировал последние атаки украинских войск на российские территории, включая обстрел военного аэродрома в Таганроге, назвав действия украинской стороны провокацией и проявлением безрассудства. В интервью корреспонденту aif.ru он подчеркнул, что Россия обладает достаточным арсеналом для ответа на подобные действия.

Шеремет заявил, что в распоряжении российской армии находятся современные виды вооружения, которые не уступают по разрушительной мощи ядерному оружию. Он отметил, что ядерное оружие продолжает выполнять роль сдерживающего фактора, однако для ответных мер на действия противника достаточно существующих высокотехнологичных средств.

По его словам, российская армия готова дать ответ, направленный на поражение объектов военного назначения, которые могут быть задействованы украинскими силами для атак на мирные города. Он добавил, что политика Украины направлена на эскалацию конфликта, что, по его мнению, демонстрирует полное безрассудство украинских властей.

Инцидент в Таганроге произошел 11 декабря, когда Вооруженные силы Украины выпустили шесть американских баллистических ракет ATACMS по военному аэродрому. По информации Минобороны РФ, две ракеты были успешно перехвачены системой противовоздушной обороны «Панцирь», а остальные удалось отклонить средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, падение обломков привело к ранениям среди военнослужащих.

Российское военное ведомство также указало, что атака на Таганрог — это очередной пример использования западного вооружения в конфликте. В Москве неоднократно заявляли о недопустимости таких действий, которые угрожают мирному населению и подрывают стабильность в регионе.

Шеремет отметил, что Россия продолжит использовать все доступные средства для защиты своих территорий и граждан. По его словам, подобные атаки только укрепляют решимость российских властей в борьбе с угрозами национальной безопасности.