Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на образ жизни и рацион древней палеоиндейской культуры Кловис, существовавшей около 13 тысяч лет назад. Учёные обнаружили, что основной пищей этих доисторических охотников было мясо мамонтов, что подтверждает гипотезу о специализации этих людей на охоте на мегафауну.

Анализ данных, собранных на основе останков 18-месячного ребёнка, известного как Anzick-1, предоставил редкую возможность взглянуть на диету этой группы. Останки малыша были обнаружены в Монтане в 1968 году вместе с характерными артефактами культуры Кловис. Изотопный анализ показал, что рацион его матери на 40% состоял из мяса мамонтов, что делает его основным источником питания. Остальные 60% включали мясо других крупных животных, таких как лоси, бизоны и вымерший вид верблюдов. Вклад мелких животных и растений в рацион оказался минимальным.

Результаты исследования подтверждают долгосрочные предположения о том, что люди Кловис были охотниками на крупную дичь, а не собирателями с разнообразным рационом. Это согласуется с археологическими находками: в местах стоянок Кловис доминируют останки мегафауны, а характерные наконечники дротиков демонстрируют высокую эффективность для охоты на больших животных.

Для сравнения, рацион этих древних людей был похож на рацион ятаганной кошки, вымершего хищника, который также специализировался на мамонтах. Такая стратегия позволяла группам Кловис быть мобильными и перемещаться на большие расстояния в поисках добычи. Это объясняет их стремительное распространение по территории Америки за относительно короткий период.

По словам профессора археологии Университета Аляски Бена Поттера, эти данные поддерживают представления о технологической и культурной гибкости Кловис, их способности адаптироваться к различным условиям. Например, известны случаи транспортировки инструментов на сотни миль от мест их изготовления.

Исследование также подчёркивает важность взаимодействия с коренными народами современных территорий. Представители племён, живущих в районах обнаружения останков, активно участвовали в обсуждении результатов. Исполнительный директор Yellowstone Peoples Шейн Дойл отметил, что эти данные меняют наше понимание о выживании древних народов, которые охотились на столь опасное животное, как мамонт.

Эти находки не только расширяют знания о культуре Кловис, но и демонстрируют их ключевую роль в заселении Америки. Умение эффективно охотиться на крупных животных и вести кочевой образ жизни, вероятно, сыграло решающую роль в их адаптации и выживании в условиях ледникового периода.