При выборе автомобиля трансмиссия играет ключевую роль, определяя комфорт и экономичность эксплуатации. Аналитики сервиса “СберАвто” изучили предпочтения российских автолюбителей в 2024 году и рассказали, как правильно оценивать состояние коробки передач при покупке машины с пробегом.

Механическая коробка передач остается лидером по популярности: 37% всех приобретенных в 2024 году автомобилей оснащены МКП. Однако автоматическая коробка передач отстает совсем немного — ее доля составила 36%, особенно она востребована в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей. Вариаторы заняли 14% рынка, а роботизированные коробки передач предпочли 13% покупателей, что особенно характерно для автомобилей премиум-класса и моделей японских и европейских брендов.

Выбор трансмиссии во многом зависит от стоимости автомобиля. В сегменте до 1 млн рублей подавляющее большинство покупателей (60%) предпочитают автомобили с МКП, тогда как АКП выбирают 28% клиентов. В диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей механика занимает 44%, а автоматы — 33%. В более дорогом сегменте от 1,5 до 2 млн рублей лидируют автомобили с АКП (44%), за ними следуют машины с вариатором (26%). В категории свыше 2 млн рублей 42% покупателей выбирают АКП, а на втором месте с долей в 30% находятся “роботы”.

Лидером продаж автомобилей с механической коробкой передач остается Lada: 57% автомобилей бренда приобретаются на “механике”. Среди моделей с АКП первенство делят KIA и Hyundai. Nissan традиционно лидирует по продажам авто с вариатором, а Skoda и Volkswagen — среди поклонников роботизированных коробок передач.

Эксперты “СберАвто” подчеркивают, что при покупке автомобиля с пробегом необходимо уделять особое внимание состоянию трансмиссии, так как от этого зависит безопасность и долговечность эксплуатации. Например, при тестировании автомобиля с механической коробкой передач важно проверить состояние сцепления и плавность переключения. Для этого можно попробовать тронуться на второй передаче без газа. Если сцепление изношено, двигатель заглохнет.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач необходимо убедиться в отсутствии рывков и задержек при переключении. Также следует уточнить у предыдущего владельца, как часто производилась замена трансмиссионного масла: рекомендованный интервал составляет не реже 60 тыс. км пробега.

При проверке автомобиля с роботизированной коробкой передач важно обратить внимание на плавность хода. Машина должна реагировать на отпускание тормоза мгновенно. А для тестирования вариатора можно попробовать преодолеть небольшое препятствие, например бордюр. Исправный вариатор должен справляться с этой задачей без пробуксовки.