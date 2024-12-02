Минобороны России поделилось новыми примерами героизма российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Среди отмеченных подвигов выделяются действия рядового Тимура Михайлова и бойца отряда БАРС-16 Сергея Калашникова.

Тимуру Михайлову было поручено доставить боеприпасы на передовые позиции российских подразделений. Выполнение задачи осложнялось угрозой атак украинских FPV-дронов, которые представляют серьезную опасность для автоколонн. Несмотря на это, рядовой выдвинулся на автомобиле к месту назначения. Во время движения его транспорт подвергся атаке беспилотников. Благодаря профессионализму и решительности, Михайлову удалось маневрами избежать поражения и успешно доставить боеприпасы бойцам, что обеспечило продолжение оборонительных действий.

Не менее значимую роль в операции сыграл Сергей Калашников, несший службу в составе отряда БАРС-16. Управляя разведывательным беспилотником, он выявил в лесном массиве неподалеку группу военных Вооруженных сил Украины, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, которые двигались к российским позициям. Получив координаты противника, командование организовало минометный удар по указанным целям.

Однако, как выяснилось, часть группы ВСУ попыталась укрыться от обстрела. Калашников продолжил наблюдение и передал обновленные координаты, что позволило скорректировать огонь. В результате группа противника была полностью нейтрализована, а угроза российским позициям устранена.