По данным сервиса OneTwoTrip, в этом году российские туристы стали активнее бронировать путешествия заранее, чем годом ранее. Объем ранних заказов вырос в два раза, что свидетельствует о высоком интересе к предстоящим отпускам и поездкам. Лидером среди отечественных направлений стал Сочи, который выбрали 16,9% путешественников. Стоимость проживания на этом курорте сейчас составляет около 3 тысяч рублей в сутки.

Вторым по популярности направлением стал Калининград, куда собираются отправиться 13,3% отдыхающих. За ночь в местных гостиницах придется заплатить примерно 4,5 тысячи рублей. Минеральные Воды заняли третье место в рейтинге, привлекая 11,8% туристов. Здесь стоимость размещения оказалась самой доступной — 2,7 тысячи рублей за сутки.

Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызвал Токио, который выбрали 13,9% путешественников. Однако отдых в японской столице обойдется дороже: стоимость ночи в отеле составляет около 7 тысяч рублей. В список популярных международных направлений вошли также Пхукет, Сеул, Денпасар и Хошимин, что подчеркивает возросший интерес россиян к отдыху в странах Азии.

Резкий рост предварительных бронирований говорит о том, что путешественники стремятся заранее обеспечить себе комфортные условия отдыха, избегая непредвиденных трат и ограниченного выбора в последний момент.