В следующем году ожидается значительное изменение рейтинга узнаваемости китайских автомобильных брендов в России. Как рассказал автоэксперт Евгений Соловьев, развитие сегмента сопровождается дроблением брендов и появлением новых торговых марок, что сделает нынешние лидирующие позиции временными.

Согласно данным исследования аналитического агентства «Автостат», самым узнаваемым китайским автомобильным брендом в России стал Geely — его смогли без подсказок назвать около трети опрошенных. Второе место занял Chery с результатом в 24,6%, а замыкает тройку Haval, чей показатель составил 22,1%. Несмотря на то, что Haval производит автомобили в России, его узнаваемость оказалась несколько ниже, чем ожидалось. Далее в рейтинге идут Changan (4,1%) и TANK (2,3%).

Эксперты считают, что динамика узнаваемости брендов в ближайшем будущем изменится. По словам Соловьева, дробление китайских автопроизводителей приведёт к увеличению числа марок на рынке. Уже сейчас Geely разделяется на Knewstar, Belgee и Lynk & Co. Chery, известный своей широкой линейкой, включает такие марки, как Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour, а в 2025 году ожидается запуск нового бренда Novo. GWC (Great Wall Corporation), производящая автомобили под брендами Haval, TANK, Poer, Wey и Ora, также продолжает расширять линейку.

Особый интерес вызывает рост узнаваемости премиальных брендов. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова отмечает, что марки класса «премиум», такие как Zeekr и Lixiang, могут укрепить свои позиции в восприятии потребителей. Это, однако, не означает значительного роста продаж, поскольку стоимость этих автомобилей существенно выше массовых моделей.

Соловьев обращает внимание на неожиданные результаты нынешнего рейтинга. Например, сравнительно низкие показатели Changan при обширном модельном ряде или пятое место TANK, хотя марка активно развивается. Он подчёркивает, что дальнейшие изменения в структуре брендов и их маркетинговой стратегии могут серьёзно повлиять на предпочтения покупателей.

Эксперты сходятся во мнении, что узнаваемость бренда в значительной степени зависит от доступности моделей, маркетинговой активности и доверия со стороны покупателей. Китайские автопроизводители активно инвестируют в развитие своих марок, чтобы укрепить позиции на российском рынке, что делает предстоящий год особенно интересным для автомобильной индустрии.