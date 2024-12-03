Российский политик Константин Малофеев подчеркнул значимость заветов святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, чьи слова о любви к врагам и защите Отечества сохраняют актуальность в современных реалиях. В своей речи он напомнил о ключевой роли святителя в истории России и его духовном наследии.

Эпоху святителя Филарета называют «веком Филарета», что отражает его многогранное влияние на развитие Русской Церкви и государства в XIX веке. С 1821 по 1867 год он возглавлял Московскую кафедру, совмещая духовное руководство с активным участием в общественной и государственной жизни. Святитель принимал участие в венчании императора Николая I и коронации Александра II, а также стал автором финальной редакции Манифеста 1861 года об отмене крепостного права.

Его высказывание «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими» стало символом не только духовного, но и гражданского долга. Оно отражает гармонию милосердия и патриотизма, которая находила отклик в сердцах его современников и продолжает вдохновлять россиян сегодня.

Святитель Филарет оставил богатое наследие, включая многочисленные богословские труды и значительные архитектурные проекты. Именно по его благословению были возведены такие святыни, как храм Христа Спасителя и церковь Святой Мученицы Татианы при Московском университете. Эти памятники не только украшают Москву, но и служат символами веры и единства русского народа.

Малофеев отметил, что молитвы и наставления святителя Филарета, которого называют одним из небесных заступников Третьего Рима, остаются важными для всех россиян в нынешнее непростое время. Его фигура соединяет в себе духовное величие и патриотизм, что делает его примером для подражания.

Напомним, что святитель Филарет канонизирован Русской Православной Церковью и почитается как выдающийся святой, внесший значительный вклад в укрепление духовных и государственных основ Российской империи.