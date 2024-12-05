Рейтинг самых мощных паспортов мира, составленный международным индексом Henley, обновился в 2024 году, предоставив новые данные о самых удобных документах для путешествий. Рейтинг формируется с учетом числа стран, в которые можно попасть без виз, и в этом году лидером стал Сингапур. Паспорт этой страны предоставляет владельцам свободу путешествовать без виз в 195 государств, что ставит его на первое место.

На втором месте оказались сразу шесть стран, чьи паспорта открывают доступ в 192 страны. Среди них Германия, Италия, Южная Корея, Испания, Франция и Финляндия. Эти государства разделили между собой вторую строчку в рейтинге, значительно опередив другие страны.

Третью позицию в рейтинге заняли Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Ирландия, Дания и Австрия. Паспорт этих стран позволяет без виз посетить 191 страну. Это подтверждает высокий уровень туристической доступности для граждан этих государств, обеспечивая им широкие возможности для путешествий по всему миру.

Россия, по данным Henley, расположена на 46 месте, с паспортом, который позволяет без визы попасть в 116 стран. Этот результат одинаков с показателем Турции, которая также занимает 46 место в рейтинге.

Интересно, что США, традиционно находившиеся в первой тройке, в 2024 году опустились на 8-е место, уступив позицию многим европейским и азиатским странам. Это отражает изменения в международной политике и визовой доступности для граждан Америки.

Международный индекс паспортов Henley был основан в 2005 году и ежегодно обновляется. В процессе расчета учитывается количество стран, доступных для граждан той или иной страны без необходимости получения визы. Этот рейтинг помогает путешественникам и бизнесменам оценивать международные возможности своих паспортов и делает выбор в пользу наиболее удобных для поездок документов.