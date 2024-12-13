Утром 13 декабря Украина подверглась массированному комбинированному удару. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По словам Рогова, атака началась около 05:00. В операции были задействованы крылатые ракеты «Калибр», выпущенные кораблями Черноморского флота, а также баллистические ракеты «Искандер», запущенные с территории Крыма. Российская авиация также участвовала в ударе: сообщается о задействовании истребителей МиГ-31И, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и стратегических ракетоносцев, вооружённых крылатыми ракетами.

По предварительным данным, общее число выпущенных ракет составляет около 120. Из них, как утверждает Рогов, от 12 до 18 направлены на Киев и Кировоград. Кроме того, удару предшествовала волна атак беспилотников «Герань» и «Гербера». По его словам, дроны были использованы для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны и поражения военных объектов.

Официальные украинские источники подтверждают факт воздушной тревоги и зафиксированных ударов, однако российское Министерство обороны пока не прокомментировало произошедшее. Корреспонденты направили запросы в Минобороны РФ, ответы ожидаются.

Ситуация остаётся напряжённой. Сообщения о разрушениях и последствиях атак продолжают поступать, однако точных данных о масштабе повреждений пока нет.