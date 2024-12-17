В Грузии завершились президентские выборы, однако праздничная атмосфера в Тбилиси омрачена волной протестов, организованных радикальной оппозицией.

Новый президент Михаил Кавелашвили уже принёс клятву, но недовольство части общества вылилось в акции на центральных улицах столицы, парализовав город и сорвав часть праздничных мероприятий.

Непростой день выборов

Проспект Шота Руставели, главная улица Тбилиси, стал эпицентром событий. Сотни демонстрантов заблокировали проезжую часть, на фоне чего полиция вынуждена была усилить контроль и выставить заграждения вокруг парламента. Здесь же планировалось торжественное зажжение новогодней ёлки, которое пришлось отменить. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил оппозицию в попытках «лишить детей праздника».

Протесты сопровождались актами символического демонтажа власти. Радикалы публично сожгли футболку с изображением мэра Каладзе, а вместе с ней — флаг и герб Грузии. В то же время у стен парламента молодёжь устроила футбольный матч — акцию против нового президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Оппоненты президента утверждают, что у него нет высшего образования и компетенций для выполнения представительских функций.

Что говорят политики и церковь

Избранный президент Михаил Кавелашвили подчеркнул в своём обращении:

«Сегодняшний день — это начало стабильности для страны. Мы едины в радости и беде».

Его слова прозвучали на фоне протестного шума, но инцидентов с насилием, как и предсказывала Саломе Зурабишвили, удалось избежать.

В необычной атмосфере оказались и православные храмы, где часть прихожан пришла с грузинскими флагами. В храме Кашвети, что рядом с парламентом, молчаливая молитва была нарушена происходящими на улице потасовками и съёмочными группами, пытавшимися запечатлеть очередной накал ситуации.

Политический фон и международная реакция

Избрание Михаила Кавелашвили уже поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси и Сербии. Президент Сербии даже пригласил его в гости. Однако для протестующих такие результаты выборов стали поводом для обвинений во «вмешательстве» и в недоверии к процессу.

Оппозиция продолжает критиковать правительство, используя протестные акции как инструмент давления.

Грузия на перекрёстке: дальше — напряжённая стабильность

Несмотря на беспорядки и нервозность на улицах Тбилиси, обстановка в целом остаётся контролируемой. Туристы, которые в это время находятся в Грузии, советуют обходить митинги стороной и продолжать наслаждаться гостеприимством страны. Пока политические страсти бушуют в центре столицы, жизнь продолжается — город светится новогодними огнями, а полиция остаётся наготове.

Многие в Грузии надеются, что после выборов ситуация постепенно стабилизируется. Новый президент будет выполнять представительские функции, а реальная политическая борьба переместится в парламент, где решается будущее страны.