Молитва, как оказалось, может быть полезной не только для верующих, но и для людей, далеких от религии. Этот факт подтверждают исследования в области психологии. Проговаривание молитвенных слов помогает успокоиться, обрести внутренние силы и структурировать мысли, утверждает магистр психологических наук и психотерапевт Марина Гринвальд.

Научные работы показывают, что молитва имеет сходство с психологическими практиками. Например, психотерапевт Федор Василюк доказал, что православная традиция, включая молитвы, занимает важное место в синергийной психотерапии, где пересекаются интеллектуальные, организационные и духовные аспекты. Его исследования выделяют три основных направления молитвы: сосредоточение на личных переживаниях, обстоятельствах и на самом процессе молитвы.

На психологических конференциях обсуждают связь религиозных обрядов и психотерапии. Эксперты отмечают, что молитва схожа с такими методами, как обращение к коллективному бессознательному, трансовые состояния и когнитивно-поведенческая терапия. Состояние умиротворения, возникающее во время молитвы, помогает человеку снизить тревожность, избавиться от страха и агрессии, обрести уверенность и внутреннюю опору.

Молитва оказывается особенно полезной в моменты стресса или фрустрации. В отличие от сложных психологических техник, которые требуют предварительного изучения, слова молитвы легко вспоминаются, что делает её удобным инструментом для восстановления равновесия в экстренных ситуациях. Она может быть воспринята не только как обращение к высшим силам, но и как разговор с самим собой, способный активизировать память, улучшить восприятие информации и помочь структурировать мысли.

Даже для нерелигиозного человека молитва может служить способом успокоиться и переосмыслить происходящее. Это универсальный инструмент, который, независимо от отношения к вере, способствует снижению эмоционального напряжения и помогает сосредоточиться на решении проблем. Проговаривание слов вслух создаёт эффект, аналогичный психотерапевтическому, позволяя человеку обрести ясность и уверенность.