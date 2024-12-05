Через шесть дней после удара российским комплексом “Орешник” по Украине состоялся неожиданный телефонный разговор между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Это был первый контакт двух военных с момента назначения Брауна в октябре 2023 года, что привлекло внимание мировых СМИ, включая The New York Times.

Пресс-секретарь Брауна Джерил Дорси подтвердил факт беседы, упомянув, что Герасимов попросил не предавать её широкой огласке. В официальном сообщении речь шла лишь о российско-американском взаимодействии по предотвращению возможных ошибок на фоне конфликта в Украине. Однако, по данным источников The New York Times, основной темой разговора стали удары американскими ракетами ATACMS по российским регионам. Эти действия вызвали напряжение, и Москва дала понять, что ответ на такие атаки может быть куда более жестким.

Одновременно с этим разговором Министерство обороны РФ объявило о проведении учений в восточной части Средиземного моря, включающих запуски ракет “Циркон” и “Калибр”. Эти маневры совпали с нахождением в регионе американских военных кораблей, включая три десантных судна с 2,2 тысячами морпехов на борту.

С момента телефонного разговора российские эксперты отметили отсутствие новых запусков ракет ATACMS с территории Украины. Причины этого могут быть связаны как с предупреждением Москвы, так и с успешной работой российских военных по уничтожению пусковых установок, предположительно находившихся на территории Украины. Ранее российская армия нанесла удар по составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow в районе порта Черноморска, что, вероятно, снизило возможности Киева продолжать подобные атаки.

В сложившейся ситуации Запад вынужден учитывать потенциальные риски прямого столкновения с Россией. Возможность новых ударов “Орешником” или других высокоточных средств РФ остается фактором, сдерживающим эскалацию. Этот эпизод демонстрирует, что конфронтация между Россией и США в зоне конфликта требует всё большего уровня тактической осторожности и дипломатической гибкости.