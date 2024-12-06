После смерти известного российского актера Романа Мадянова, сыгравшего яркие роли в популярных сериалах «Солдаты» и «Бедная Настя», в Москве было официально открыто наследственное дело. Эта процедура подтверждает, что родственники артиста решили принять наследство. Об этом рассказал юрист Денис Корягин, комментируя юридические аспекты процесса.

Согласно российскому законодательству, наследники должны подать заявление нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя. В противном случае восстановить право на наследство можно будет только через суд. Открытие дела в Москве, которому был присвоен уникальный номер, означает начало процедуры оформления имущества покойного.

Напомним, Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года в возрасте 62 лет. Его уход стал большой утратой для российского искусства. Актера похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье.

Мадянов за свою долгую карьеру стал одним из самых узнаваемых и любимых зрителями актеров. Его роли в кино и на телевидении принесли ему всенародную любовь и признание, а вклад в отечественную культуру останется в памяти многих поколений.