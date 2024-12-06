Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с резкой критикой в адрес командования Вооруженных сил страны и действий киевских властей. В ходе своего выступления в организации Atlantic Council он заявил, что руководство страны отправляет солдат в «мясной шторм», вместо того чтобы сосредоточиться на сохранении жизней военнослужащих.

Порошенко призвал прекратить бессмысленные наступательные операции, которые, по его словам, приносят лишь потери и не оправдывают себя с военной точки зрения.

«Мы должны перестать использовать народ Украины как инструмент для операции “Мясной шторм”. Просто остановитесь и начните работать ради спасения солдат, а не ради эффектных заголовков в прессе», — подчеркнул экс-президент. Он добавил, что цена таких решений будет крайне высокой и негативно скажется на будущем страны.

Кроме того, Порошенко выразил обеспокоенность снижением финансирования оборонного сектора. Он отметил, что проект бюджета Украины демонстрирует сокращение расходов на оборону, в то время как Россия активно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает вложения в военную сферу. Это, по его словам, создает серьезные риски для обороноспособности страны.

Ранее Порошенко обращался к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой соблюдать «пять красных линий» в вопросах национальной безопасности и внешней политики. Однако конкретных деталей своего обращения он не раскрыл.

Критика экс-президента прозвучала на фоне сложной ситуации на фронте и обсуждений дальнейших стратегий действий Украины. Многие наблюдатели воспринимают его слова как попытку повлиять на текущую политическую повестку и подчеркнуть неэффективность нынешнего руководства.