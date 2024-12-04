Недавнее исследование западных ученых показало, что бобовые, такие как фасоль и горох, могут стать не только доступной, но и полезной заменой мясу и молочным продуктам. Эти растительные продукты обладают значительными преимуществами с точки зрения питания, экологической безопасности и экономической выгоды, что делает их перспективным выбором для современного рациона.

Исследование проводилось с целью выявить наиболее эффективные альтернативы животным продуктам. Ученые сравнили питательные свойства, влияние на здоровье, экологический след и стоимость производства мяса, молока и растительных заменителей. Результаты подтвердили, что натуральные бобовые, такие как горох, соя и фасоль, превосходят многие обработанные продукты, включая растительное молоко и искусственное мясо, которые требуют значительных ресурсов для производства и часто уступают по питательной ценности.

Лабораторно выращенное мясо, несмотря на активно развивающиеся технологии, оказалось неэффективным с точки зрения пользы для здоровья и финансовых затрат. По словам экспертов, переход на натуральные бобовые продукты может существенно снизить риски, связанные с питанием, в развитых странах, таких как США и государства Европы. Исследование показало, что изменение диеты может уменьшить дисбаланс в рационе на 50%, а также снизить смертность от заболеваний, связанных с питанием, на 10%.

Помимо улучшения здоровья, использование бобовых в рационе может стать серьёзным вкладом в сохранение экологии. Учёные прогнозируют значительное сокращение выбросов парниковых газов, а также уменьшение использования воды и земельных ресурсов более чем наполовину. Это позволит сократить затраты на сельское хозяйство на треть, что открывает новые возможности для оптимизации экономической системы.

По мнению одного из авторов исследования, Марко Шпрингмана, для борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия необходимо сократить потребление мяса и молока в странах с высоким уровнем дохода. Он подчеркнул, что бобовые продукты предоставляют жизнеспособную и доступную альтернативу, способную значительно уменьшить нагрузку на планету.