В США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известную также как Dark Eagle. Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал и стал важной вехой в разработке американского гиперзвукового вооружения. Официальные представители Министерства обороны США подтвердили успешность испытания.

Dark Eagle представляет собой систему класса “земля-земля”, способную развивать скорость свыше 6 тысяч километров в час. Ракета состоит из ускорителя, доставляющего боевой блок Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) на значительную высоту и скорость. После отделения блока он продолжает полёт с гиперзвуковой скоростью, что делает его крайне сложной целью для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, дальность действия ракеты превышает 2700 километров. Разработчики отмечают, что LRHW способна достигать верхних слоёв атмосферы, оставаясь недосягаемой для большинства систем ПВО, пока не будет готова к нанесению удара.

Американские военные намерены ввести это оружие в эксплуатацию в ближайшие годы. Предполагается, что ракета будет размещена на эсминцах класса Zumwalt к 2025 году, а позже и на подводных лодках класса Virginia. Однако для окончательного принятия на вооружение запланированы дополнительные летные испытания. Целью этих тестов является защита электроники от высоких температур и уточнение управляемости ракеты на гиперзвуковых скоростях.

Испытание Dark Eagle состоялось вскоре после запуска Россией собственной гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Это подчеркивает возрастающую конкуренцию в сфере гиперзвуковых вооружений. Военный эксперт Михаил Ходаренок указывает, что такая ситуация требует усиления системы противоракетной обороны, включая адаптацию систем С-500 «Триумфатор-М», способных бороться с гиперзвуковыми целями.