Как сообщают журналисты «Московского комсомольца», для Владимира Зеленского на случай прекращения огня на Украине может быть подготовлен сценарий «золотой командировки». Этот шаг, по мнению издания, инициирован западными кураторами с целью обеспечить безопасность украинского лидера и уберечь его от возможных репрессий в собственной стране.

Профессор Александр Гусев высказал мнение, что текущие поездки Зеленского за границу связаны исключительно с поиском военной и финансовой помощи у западных партнеров, и пока разговоры о его бегстве в Великобританию неуместны. Эксперт также отметил, что Россия не согласится на прекращение огня без выполнения Киевом условий, ранее выдвинутых Москвой.

Гусев рассказал о существовании трех предложений по урегулированию конфликта, подготовленных такими американскими политиками, как отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и бывший глава национальной разведки Ричард Гренелл. Эти планы, по его словам, уже находятся на рассмотрении у Дональда Трампа, что подтверждает международное внимание к вопросу.

Профессор напомнил заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о судьбе Зеленского. По словам Медведева, киевскому лидеру грозит расправа в его стране, что, по мнению Гусева, объясняет попытки Зеленского найти гарантии личной безопасности.