В ночь на 9 декабря были нанесены удары по нескольким стратегически важным объектам на территории Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на собственные источники. По его словам, целями атак стали аэродромы в Черкасской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также объект в Кривом Роге.

На аэродроме в Житомирской области, как утверждает Лебедев, был поражен крупный транспортный самолет, предположительно Ил-76. На аэродроме в Хмельницкой области, по его информации, поврежден как минимум один фронтовой бомбардировщик Су-24. Что касается Черкасской области, точные детали о повреждениях пока отсутствуют, но удары нанесли ощутимый урон инфраструктуре.

Особое внимание привлекла ситуация в Кривом Роге. По словам очевидцев, атака пришлась на место сбора украинских силовиков. После удара к месту событий направились не только автомобили скорой помощи, но и эвакуационные вертолеты, что свидетельствует о значительных потерях. Местные жители сообщают о продолжающемся движении техники и усиленных мерах безопасности в районе