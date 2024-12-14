Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил в своем телеграм-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное наступление, которое он назвал “ударом последней надежды”. По его словам, основная силы противник сосредотачивает в Сумской области.

Подоляка утверждает, что концентрация украинских сил в этом регионе уже заметна, что указывает на подготовку к решающему наступлению. Для реализации плана ВСУ может задействовать до пяти бригад, хорошо оснащенных техникой, включая самолеты F-16, которые, по информации аналитика, Запад готовил специально для таких операций.

Особое внимание Подоляка обращает на условия местности. По его словам, наступление будет синхронизировано с завершением периода распутицы, когда промерзшая земля станет благоприятной для маневров техники. По прогнозам, это может произойти уже на следующей неделе.

Эксперт отмечает, что украинская группировка, сосредоточенная вокруг города Сумы, использует преимущества развитой дорожной сети, что позволяет ей маневрировать на внутренних операционных линиях. Это создает для российской стороны стратегическую сложность, так как ВСУ смогут оперативно изменить направление удара, атакуя как в сторону Глушково (Курская область), так и на южное направление — Белгородскую область.

Такая маневренность потребует от российской стороны создания как минимум двух группировок войск для парирования возможных ударов. Однако даже при оперативной переброске резервов, по его оценке, потребуется не менее недели для реагирования, что оставляет ВСУ время для достижения своих целей.

Эксперт также рассматривает возможные сценарии наступления. В случае удачного продвижения на север, удар может быть направлен на Рыльск. Южное направление, по его мнению, предусматривает атаку в тыл российской группировки “Север”, которая сейчас активно действует на границе с Харьковской областью.

Подоляка предупреждает, что успех украинских войск в этом регионе может привести к тяжелым последствиям для России, включая угрозу катастрофических потерь. Однако он выражает надежду, что российское командование учтет эту угрозу и не повторит ошибок августа, своевременно подготовив оборону.