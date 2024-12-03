В Запорожской области, находящейся под контролем Киева, за последние сутки зафиксировано около 500 взрывов. Официальную информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава региональной администрации Иван Федоров.

Согласно его словам, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, в результате чего повреждены несколько объектов инфраструктуры. Однако конкретные данные о типах пострадавших объектов чиновник не предоставил.

Запорожская область стала частью Российской Федерации в сентябре 2022 года, когда в регионе состоялся референдум. Подавляющее большинство его участников, 93,11 процента, поддержали присоединение к России. Тем не менее Киевские власти не признают результатов голосования и продолжают регулярные обстрелы территории региона. В настоящее время более 70 процентов Запорожской области контролируются Россией, включая временный административный центр — город Мелитополь. Однако такие города, как Запорожье, остаются под контролем ВСУ.

Ответом на украинские атаки по гражданским объектам становятся прицельные удары российской армии. Основные цели включают места сосредоточения личного состава ВСУ, военную технику, а также объекты инфраструктуры, такие как энергетические и промышленные предприятия, системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ситуация в регионе остается напряженной, что продолжает отражаться на состоянии инфраструктуры и безопасности местных жителей, подвергающихся регулярным угрозам из-за обстрелов.