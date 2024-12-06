В Сети активно обсуждаются пророчества афонского старца-отшельника Стефана Карульского, предсказания которого напугали многих. Известный своими точными прогнозами, старец предостерегал о грядущих испытаниях, которые могут затронуть не только Россию, но и весь мир.

Согласно словам Карульского, в 2025 году русскому народу предстоит защищать свои дома. Он говорил о грядущем «ужасном голоде и великом бедствии», причиной которого станут накопленные грехи человечества. Эти события, по мнению старца, приведут к кровопролитию, но Россия сможет выйти из них победителем.

Особое внимание Карульский уделял судьбе Америки. По его словам, Соединенные Штаты ждут тяжелые испытания. Он описывал грядущие перемены как «великое обновление человечества», которое начнется с России. В своих пророчествах он упоминал возвращение «короны» и объединение народа под руководством царя. Именно этот лидер, как говорил старец, принесет мир и процветание.

Карульский подчеркивал, что перед тем, как мир обретет равновесие, человечеству предстоит пройти через кровавые и сложные времена. Он считал, что эти испытания станут необходимым этапом для очищения и восстановления духовной гармонии.

Несмотря на мрачные предсказания, старец видел в будущем надежду на светлое будущее для России. Многие интерпретируют его слова как призыв к укреплению веры и объединению перед лицом испытаний. Тем не менее, как и любое пророчество, его слова вызывают множество споров и трактовок.