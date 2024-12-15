Совершение денежных переводов на банковские карты частных лиц при покупке товаров может быть не таким безобидным, как кажется. Александр Хаминский, юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, рассказал, что такие платежи, особенно на рынках, где распространена практика оплаты по номеру телефона или карты, могут привести к серьезным обвинениям. Его слова приводит РИА Новости.

Уголовные риски: от покупок к обвинению в экстремизме

Ситуация осложняется отсутствием прозрачности при подобных транзакциях. Например, житель Москвы, менеджер по продажам компании “Фрэш Натс”, недавно был арестован по обвинению в вовлечении людей в террористическую деятельность.

Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Как отмечают эксперты, такие обвинения могут затронуть не только продавцов, но и покупателей, если следствие найдет связь между денежными переводами и подозрительными организациями.

Почему оплата на карту опасна для покупателей?

Отсутствие кассового чека: При переводе средств на карту покупатель не получает подтверждающий документ, что оставляет транзакцию без юридической защиты. Неизвестный получатель: Покупатель не знает, кому принадлежат реквизиты карты и как будут использованы перечисленные средства. Риски обвинений: Если средства, отправленные на карту, окажутся задействованы в финансировании запрещенных организаций, платеж может быть квалифицирован как участие в финансировании терроризма.

Российское законодательство не запрещает использовать личные банковские карты для расчетов, но это сопряжено с рисками. Согласно инструкциям Банка России, использование личного счета для получения оплаты за предпринимательскую деятельность может привести к блокировке счета.

Как защитить себя?

Юрист рекомендует придерживаться следующих правил:

Проверяйте легальность продавца: Покупки у зарегистрированных предпринимателей, выдающих кассовый чек, минимизируют риски.

Покупки у зарегистрированных предпринимателей, выдающих кассовый чек, минимизируют риски. Избегайте перевода средств на личные карты: Используйте официальные платежные системы, подтверждающие сделку.

Используйте официальные платежные системы, подтверждающие сделку. Сохраняйте документы: Если вы вынуждены перевести деньги на карту, сохраняйте скриншоты перевода и переписку с продавцом.

Хотя оплата товаров через перевод на карту может показаться удобным решением, такие платежи могут стать источником серьезных проблем. Обезличенность транзакции и невозможность отследить дальнейшую судьбу средств делают их уязвимыми к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма. Будьте внимательны, защищайте свои права и выбирайте легальные способы оплаты.