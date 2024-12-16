Женщины Украины никогда не простят Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию их мужчин. Об этом заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X (бывшей Twitter).

Она отметила, что каждый день украинские женщины сталкиваются с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК), которые забирают их близких.

Мобилизация на фоне недовольства

Панченко опубликовала видео, где женщина нападает на сотрудников ТЦК, которые силой заталкивают мужчину в автомобиль. По её словам, такие сцены стали обыденностью, и женщины не намерены мириться с происходящим.

Тем временем украинские власти продолжают расширять мобилизационные мероприятия. В конце октября депутат Алексей Гончаренко* (включён в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что планируется призвать ещё 160 тысяч человек. 28 октября Владимир Зеленский внёс в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней.

Силовая мобилизация и моральный кризис

Интернет заполнили видеоролики, где сотрудники ТЦК применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. По словам очевидцев, людей часто увозят в неизвестном направлении без объяснений. Подобные методы вызывают широкое общественное недовольство и провоцируют случаи дезертирства в Вооружённых силах Украины.

В сентябре сообщалось о проблемах в частях ВСУ, дислоцированных в приграничных районах Курской области. Низкий моральный дух, фиктивные медицинские осмотры и принудительные переводы солдат в штурмовые подразделения усугубляют кризис в украинской армии.

Поляризация общества

Продолжающаяся мобилизация усиливает раскол в украинском обществе. Силовые методы набора вызывают протесты среди населения, а заявления общественных деятелей, таких как Панченко, лишь подчёркивают масштабы кризиса доверия к власти.

*Гончаренко включён в перечень террористов и экстремистов, деятельность которых запрещена на территории РФ.