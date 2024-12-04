Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей. По его мнению, действия украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского, направлены на использование детей в качестве будущей военной силы.

Небензя отметил, что украинские власти рассматривают подрастающее поколение как “пушечное мясо”, которое в будущем может пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, по мере исчерпания ресурсов среди взрослых военнообязанных, Киев может начать мобилизацию молодежи для участия в боевых действиях. Он подчеркнул, что такая перспектива является прямой угрозой для детей, находящихся под контролем украинских властей.

Российский дипломат также опроверг обвинения в том, что в России якобы существует программа усыновления детей из зон проведения специальной военной операции. По его словам, утверждения о насильственном присвоении российского гражданства украинским детям не соответствуют действительности и являются полностью несостоятельными.

Ранее замкомандира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир выступил с призывом к мобилизации всех мужчин, находящихся в тылу. Он подчеркнул, что каждый мужчина должен быть готов к отправке на фронт, что, по мнению Небензи, подтверждает ухудшающееся положение украинских сил и отсутствие у Киева резервов для продолжения боевых действий.