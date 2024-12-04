После ухода западных автомобильных брендов с российского рынка внимание покупателей все чаще привлекают китайские автомобили, в том числе ввезенные неофициально. Однако приобретение таких машин связано с серьезными рисками, о которых начинают говорить как автовладельцы, так и специалисты.

Массовые поставки автомобилей китайских марок для внутреннего рынка начались после ухода западных автопроизводителей в 2022 году. Премиальные бренды вроде Zeekr, LiXiang и Avatr стали популярной альтернативой европейским авто, однако владельцы столкнулись с неожиданными трудностями. Одной из главных проблем стало дистанционное отключение функций автомобилей. Летом 2024 года компания Zeekr заявила, что начнет блокировать «серые» машины, ввезенные в Россию, так как их поставки не были санкционированы производителем. Аналогичные действия предприняли другие бренды, включая Avatr.

Кроме того, эксплуатация таких машин осложняется техническими нюансами. Владельцы жалуются на сложности с русификацией программного обеспечения, блокировку мультимедийных систем, отсутствие поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Для устранения этих проблем часто требуется вмешательство специалистов, стоимость услуг которых может превышать 100 тысяч рублей. Особенно это актуально для моделей Nio, где даже смена системного времени или обновление программного обеспечения требует специальных процедур в авторизованных центрах, которых в России практически нет.

Помимо этого, сервисное обслуживание китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, осложнено отсутствием необходимых запчастей. Автовладельцам приходится заказывать детали из Китая, что может занять несколько месяцев. В некоторых случаях даже профессионалам трудно подобрать нужные компоненты из-за сложностей с расшифровкой VIN-номера. Такие ситуации возникают даже с популярными брендами, а для редких моделей это становится настоящей проблемой.

Автомобили из КНР зачастую оказываются недостаточно адаптированы к российским условиям эксплуатации. Электромобили и машины с панорамными крышами, например, демонстрируют низкую устойчивость к холодам. В одной из партий панорамные крыши начали трескаться и разрушаться при минусовых температурах. Нередко возникают проблемы с электроникой, навигацией и климатическими системами.

Эксперты отмечают, что такие автомобили требуют специфического подхода к обслуживанию. Из-за отсутствия сертифицированных СТО владельцы вынуждены обращаться в специализированные автосервисы, где очереди могут растягиваться на месяцы. Также ввезенные через третьи страны машины часто имеют сокращенный гарантийный срок и отличное от официального оборудование, что добавляет сложностей при эксплуатации.

Несмотря на привлекательную стоимость и высокотехнологичность китайских автомобилей, потенциальным покупателям стоит учитывать все возможные риски. Эти машины представляют собой не просто транспортные средства, а сложные «компьютеры на колесах», обслуживание которых требует значительных временных и финансовых затрат.