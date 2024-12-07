Избежать похмелья в новогодние праздники возможно, если соблюдать несколько простых рекомендаций. Врач-нарколог Мария Касперович поделилась эффективными советами, которые помогут провести праздники без неприятных последствий для здоровья.

По словам специалиста, выбор алкоголя играет важную роль. Напитки с высоким содержанием сивушных масел и примесей, такие как коньяк и виски, нередко приводят к тяжелому похмелью. Она рекомендует отдавать предпочтение водке или белому вину, избегая при этом коктейлей с большим количеством сахара. Последние не только усиливают нагрузку на организм, но и ускоряют процесс обезвоживания.

Важным моментом, по мнению нарколога, является подготовка к застолью. Никогда не следует употреблять спиртное на голодный желудок. Плотная пища перед началом праздника замедлит всасывание алкоголя и уменьшит его воздействие на организм. Наиболее подходящими продуктами будут белковые и жирные блюда, такие как мясо, рыба или орехи.

Для минимизации нагрузки на организм во время застолья рекомендуется чередовать алкоголь с водой или минеральной водой без газа. Это поможет избежать обезвоживания, которое является одной из главных причин похмелья. Специалист также советует пить воду перед сном, чтобы поддержать водный баланс.

Еще одним важным правилом является отказ от смешивания разных видов алкоголя. Чем больше разновидностей спиртного вы употребляете за вечер, тем сильнее нагрузка на организм, что неизбежно ухудшает самочувствие на следующий день.

Резюмируя, Мария Касперович напомнила, что главное в праздниках — это умеренность. Знание меры в употреблении спиртного, правильный выбор напитков и забота о водном балансе помогут избежать неприятных последствий и сохранить хорошее настроение на протяжении всех праздников.