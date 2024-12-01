В интернете участились случаи мошенничества, связанных с фальшивыми предложениями удаленной работы в крупных компаниях. Об этом предупреждает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники используют схемы, которые могут ввести в заблуждение даже опытных соискателей.

Чаще всего мошенники публикуют объявления на популярных сайтах по поиску работы. Под видом представителей известных компаний они предлагают привлекательные вакансии, обещая комфортные условия удаленной занятости. Потенциальным кандидатам предлагается пройти анкетирование, а затем — “обучение”, которое якобы требуется для выполнения рабочих обязанностей. За это обучение, как правило, просят внести небольшую сумму или установить специализированные приложения.

На этапе “обучения” жертву просят скачать и установить несколько программ. Среди них может оказаться вредоносное приложение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к финансовым данным, аккаунтам в мессенджерах или другим личным сервисам. Чтобы избежать обнаружения вредоносного ПО, мошенники снабжают пользователей инструкциями, как отключить антивирусные программы или обойти их блокировку.

Для установления доверительных отношений мошенники ведут общение с кандидатом на протяжении нескольких дней. В диалоге часто фигурируют “руководители” или “менеджеры по подбору персонала”, которые якобы согласовывают кандидатуру соискателя. Это создает иллюзию серьезного подхода, что дополнительно затрудняет распознавание обмана.

Эксперты МВД подчеркивают, что настоящие работодатели не требуют платного обучения или установки сторонних приложений на устройства соискателей. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется искать вакансии только на официальных сайтах компаний или через проверенные платформы. Если в процессе собеседования возникают подозрительные требования, например, просьба отключить антивирус или внести предоплату, лучше отказаться от сотрудничества.

Бдительность и осмотрительность помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить личные данные в безопасности. Если вы столкнулись с подобным предложением, важно не только прервать общение, но и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.