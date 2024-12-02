Популярность сервисов доставки в России вызывает серьезные экономические вопросы, связанные с перераспределением трудовых ресурсов. На круглой дискуссии, посвященной будущему цифровых платформ, Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга, заявил, что такие компании, как сервисы доставки, вовлекают в свои ряды миллионы физически активных граждан, что создает дефицит кадров в более продуктивных секторах экономики.

По данным Минпромторга, в стране работают около полутора миллионов курьеров и еще около полумиллиона упаковщиков и сборщиков заказов. При этом сами платформы доставки остаются в основном убыточными, существуя за счет внешних дотаций. Такая ситуация, по мнению Кузнецова, препятствует росту рентабельных отраслей, таких как промышленное производство, которое особенно остро нуждается в квалифицированных рабочих, передает РБК.

Кадровый голод становится одной из ключевых проблем российской экономики. Согласно опросу Института экономической политики имени Гайдара, в 2024 году рекордные 47% руководителей промышленных предприятий сообщили о нехватке сотрудников. Аналогичная проблема выявлена и в других отраслях: 85% компаний, опрошенных SuperJob, отметили недостаток кадров, в то время как лишь 11% заявили об отсутствии таких трудностей.

Особое внимание вызывает разрыв в заработках. В крупных городах курьеры могут зарабатывать 120–150 тысяч рублей в месяц, что зачастую превышает доходы университетских преподавателей. Эта диспропорция, по словам Кузнецова, способствует оттоку рабочей силы из промышленности и торговли.

Дополнительно, крупные платформы доставки активно используют статус самозанятых для минимизации налоговой нагрузки, что ставит под вопрос справедливость системы. Такие работники платят налоги по сниженной ставке, что снижает поступления в бюджет и создает потенциальные проблемы для социальной системы в будущем, включая пенсионные выплаты. Кузнецов подчеркнул, что эта модель подменяет классические трудовые отношения, усиливая долговременные риски для экономики.

Ситуация требует внимательного подхода и возможного пересмотра регулирования, чтобы обеспечить баланс между интересами цифровых платформ и рентабельных отраслей. Минпромторг планирует продолжать изучение проблемы и разрабатывать меры, которые помогут предотвратить возможные негативные последствия.