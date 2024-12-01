Учёные сделали значительный шаг вперёд в изучении мозга человека, обнаружив в нём широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, грибки и даже водоросли. Ранее считалось, что мозг является стерильным органом, но новые исследования показывают, что микроорганизмы могут играть ключевую роль в его работе и развитии. Эти данные не только расширяют наше понимание структуры мозга, но и открывают перспективы в лечении таких заболеваний, как деменция.

Международная группа исследователей под руководством Никки Шультек сосредоточилась на изучении связи между микроорганизмами и развитием нейродегенеративных заболеваний. В результате исследований было установлено, что в некоторых случаях слабоумие вызвано инфекциями, поддающимися медикаментозному лечению. Противогрибковые, противовирусные и антибактериальные препараты продемонстрировали успешные результаты, позволяя пациентам с диагнозом “деменция” вернуться к нормальной жизни.

Особое внимание учёные уделили связи между болезнью Альцгеймера и ростом специфических микробов, таких как стрептококки, стафилококки и грибок рода кандида. В здоровом мозге эти микроорганизмы присутствуют в малых количествах, но при нарушении баланса начинают активно размножаться, что приводит к воспалительным процессам и поражению нервных клеток.

Риск проникновения патогенных микроорганизмов в мозг увеличивается в периоды ослабления иммунитета, например, у детей до года и пожилых людей. Для снижения вероятности развития заболеваний специалисты рекомендуют вакцинацию. Так, вакцина БЦЖ показала эффективность в 75% случаев, защищая от болезни Альцгеймера.

Важным аспектом профилактики заболеваний мозга является здоровье полости рта. Учёные отмечают, что заболевания дёсен, такие как гингивит, могут повышать риск нейродегенеративных процессов. Рекомендации включают регулярную гигиену, правильное питание и отказ от ультрапереработанных продуктов. Также специалисты подчёркивают важность физических упражнений, которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию общего здоровья.

Новые открытия поднимают вопросы о необходимости пересмотра традиционных подходов к диагностике и лечению заболеваний мозга. Понимание роли микроорганизмов открывает возможности для создания новых терапевтических стратегий, которые помогут улучшить качество жизни пациентов и продлить их активное долголетие.