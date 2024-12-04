Рынок подержанных китайских автомобилей в России находится на этапе формирования и, по мнению экспертов, окончательно сложится не раньше чем через 5–10 лет. Однако уже сейчас специалисты выражают сомнения в долговечности таких машин. Как рассказал порталу NGS.ru автоэксперт Сергей Меньшиков, к этому времени значительная часть китайских автомобилей с пробегом может превратиться в непригодный для эксплуатации транспорт.

Меньшиков отметил, что владельцы китайских автомобилей нередко жалуются на их низкую устойчивость к коррозии. Через год эксплуатации кузов этих машин часто начинает гнить и ржаветь, что значительно сокращает срок их службы. Эксперт предполагает, что такие автомобили будут дешеветь быстрее, чем представители других марок. Он добавил, что через пять лет российский рынок может столкнуться с большим количеством автомобилей в плачевном состоянии.

Другой специалист, автоэксперт Алена Гулина, выразила более сдержанное мнение. По её словам, срок эксплуатации в пять лет для китайских автомобилей не является критичным, однако она согласилась с тем, что такие машины будут быстро терять в цене на вторичном рынке. Это связано как с особенностями их конструкции и материалов, так и с предвзятым отношением потребителей.

Низкая стоимость новых китайских автомобилей делает их привлекательными для покупателей, однако эксперты предупреждают, что экономия на покупке может обернуться дополнительными расходами в будущем. Качество сборки и устойчивость к российским климатическим условиям остаются спорными моментами, которые играют ключевую роль при выборе автомобиля.

Несмотря на это, спрос на китайские автомобили продолжает расти. Это объясняется уходом с рынка большинства западных брендов, а также доступностью моделей и их современным оснащением. Однако владельцам таких машин следует учитывать возможные сложности при их последующей продаже или эксплуатации. Формирование стабильного рынка подержанных китайских автомобилей в России остаётся вопросом времени, и пока перспективы этого сегмента выглядят неоднозначно.