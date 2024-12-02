Цены на кофе стремительно растут, достигая рекордных уровней за последние десятилетия. В понедельник, 2 декабря, стало известно, что стоимость килограмма популярного сорта арабика, поставки которого ожидаются в марте 2025 года, достигла 7,05 доллара. Этот показатель стал максимальным с 1977 года. Одновременно с этим существенно выросли цены на другой популярный сорт — робусту. Теперь азиатский и африканский кофе продается по 5,3 доллара за килограмм, что значительно превышает прошлогодние значения.

Эксперты отмечают, что нынешний рост цен уникален. Как рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, традиционно раз в десять лет рынок переживает пики стоимости кофе, после чего цены стабилизируются. Однако ранее высокая стоимость арабики лишь незначительно влияла на цену робусты. Сегодня же ситуация иная: стоимость робусты за последний год увеличилась более чем в два раза, что стало беспрецедентным случаем.

Основной причиной нынешнего подорожания называют природные катаклизмы. Бразилия, крупнейший мировой производитель кофе, столкнулась с сильнейшей засухой, которая нанесла существенный ущерб плантациям. Во Вьетнаме, занимающем второе место по объёмам производства, ситуацию усугубили сразу два погодных бедствия — засуха и разрушительный тайфун, также повредившие сельскохозяйственные угодья.

Вторая причина связана с глобальным увеличением спроса на кофе. Растущая популярность напитка в мире опережает темпы его производства. В условиях ограниченного предложения это неизбежно приводит к росту цен.

По прогнозам аналитиков, ситуация скажется и на российском рынке. К лету 2025 года стоимость элитных сортов кофе может увеличиться на 15–20%, а дешёвые сорта могут подорожать на 30%. Это изменение цен отразится не только на потребителях, но и на всей индустрии, включая кофейни и торговые сети, вынужденные адаптироваться к новым экономическим реалиям.