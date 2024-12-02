УАЗ «Буханка», легендарная модель Ульяновского автозавода, готовится пройти обновленную сертификацию в декабре 2024 года. Этот процесс позволит модели сохранить актуальность и соответствовать современным стандартам безопасности. Как сообщили представители завода, работа над новым Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) находится в завершающей стадии.

Модель, известная своей универсальностью и надежностью, уже получила ряд усовершенствований. В частности, в конструкцию внедрили двигатель, соответствующий экологическим нормам «Евро-5». Этот двигатель отличается увеличенным крутящим моментом, что улучшает эксплуатационные характеристики автомобиля. Также была модернизирована штамповочная техника, используемая для производства кузовных деталей, что повысило качество сборки.

Срок действия текущего ОТТС для «Буханки» истекает в 2024 году, что вызвало обсуждения среди экспертов и общественников. Некоторые из них предложили рассмотреть возможность сертификации модели в категории самоходных транспортных средств. Подобное изменение может открыть новые перспективы для использования автомобиля в различных условиях и привлечь новых пользователей.

УАЗ подчеркивает, что, несмотря на длительный жизненный цикл, модель продолжает пользоваться спросом среди покупателей. Сохранение популярности «Буханки» связывают с ее уникальными характеристиками, которые сделали автомобиль незаменимым для эксплуатации в условиях бездорожья и сложного климата. Производитель заверяет, что развитие модели остается стратегическим приоритетом.