Российская армия нанесла точечный удар по военной части Вооруженных сил Украины в Ровненской области, расположенной на западе страны. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, в результате атаки поражен объект, где находились украинские военные, а также, предположительно, наемники из Польши.

«Один из ударов пришелся по военной части на севере области. Предварительная информация указывает, что там находились танковые подразделения, среди которых могли быть иностранные наемники, включая граждан Польши», — отметил Лебедев в комментарии для РИА Новости.

Инцидент стал частью массированной атаки российской армии на объекты, связанные с инфраструктурой ВСУ. Ранее Лебедев неоднократно заявлял о том, что российская сторона нацелена на военные объекты, включая склады вооружений и места скопления личного состава противника. По его словам, такие удары являются стратегическим ответом на продолжающиеся провокации и нападения с украинской стороны.

На данный момент украинская сторона официально не прокомментировала информацию о потерях в Ровненской области. Однако известно, что военная часть на западе Украины использовалась для обучения экипажей танков, в том числе тех, что предоставлены иностранными партнерами Украины.

Ровненская область традиционно считается одним из регионов с высоким уровнем активности иностранных инструкторов и наемников, что делает ее ключевой точкой в логистике и подготовке украинской армии. Удар по военной части в этом районе может значительно усложнить координацию и обучение новых подразделений.