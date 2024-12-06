Заработная плата курьеров в России достигла рекордных значений, превысив доходы многих квалифицированных специалистов. По данным РБК, средний месячный доход работников доставки составил 115,6 тысяч рублей. Такой рост оплаты труда объясняется серьезным кадровым дефицитом в отрасли и увеличением спроса на услуги доставки.

Количество вакансий для курьеров за последний год выросло на 36%, тогда как число соискателей сократилось на 9%. Работодатели, чтобы привлечь персонал, вынуждены улучшать условия труда: предлагают гибкий график, бонусы и расширяют возрастные рамки для кандидатов. Теперь на работу принимаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров.

На сегодняшний день в сфере доставки заняты более миллиона человек, однако, чтобы покрыть потребности рынка, требуется еще около 200 тысяч сотрудников. Особо заметен рост спроса на пеших курьеров — за 11 месяцев он увеличился на 98%. В то же время потребность в автокурьерах остается стабильной. Пиковые периоды, такие как праздники и распродажи, усиливают дефицит персонала, что вынуждает компании предпринимать дополнительные меры.

Работодатели активно конкурируют за работников, предлагая расширенные социальные гарантии, премиальные выплаты и программы мотивации. Такой подход обусловлен изменением потребительских привычек, которые подстегнули общий рост рынка доставки. Жители России все чаще выбирают услуги доставки не только для покупок в интернет-магазинах, но и для повседневных нужд, что делает эту отрасль одной из самых быстроразвивающихся в стране.

Ситуация с нехваткой кадров в отрасли требует продолжения усилий со стороны компаний, чтобы удерживать работников и обеспечивать стабильное развитие рынка.