В условиях замедления YouTube, который много лет оставался наиболее популярным видеохостингом среди российских пользователей и блогеров, возникает необходимость в создании разумной и, разумеется, качественной альтернативы. Но какой именно она должна быть, какие функции предоставлять? Именно ответам на эти вопросы посвящена данная статья.

Начать стоит с того, что видеохостинг играет важную роль в современной сфере развлечений и медиа. Простым пользователям он предоставляет возможность смотреть видеоролики онлайн, делиться ними, распространяя таким образом контент. Впрочем, функциональность для юзеров и создателей видео гораздо шире,о чем и пойдет речь ниже.

Что представляет собой видеохостинг

Любой видеохостинг представляет собой онлайн-платфортму, которая наделена весьма обширным функционалом. Так, любой пользователь имеет возможность не только смотреть видеоконтент, но и загружать собственные ролики.

При этом хостинг берет на себя обеспечение качественного и, что немаловажно, стабильного воспроизведения этих самых роликов, независимо от нагрузки на ресурсы. Количество пользователей будет неизменно увеличиваться только в том случае, если видео не будет тормозить и зависать, а процесс его загрузки не превратится в длительный ритуал, сопровождаемый чуть ли не танцами с бубном.

Функциональность: главный фактор для успеха любого видеохостинга

Стабильность и высокая скорость загрузки видео на сайт и его просмотра – одно из главных но далеко не единственное требование к качественному и стремящемуся занять лидирующие позиции на рынке видеохостингу. Помимо этого, имеются и другие, каждое из которых следует рассматривать по отдельности.

Большой выбор видеоконтента на любой вкус

Выполнение этого требования напрямую зависит от создателей платформы. Именно им предстоит раскрутить свой сервис и привлечь на него как можно больше пользователей, которые будут загружать интересные видеоролики.

При этом любительского контента явно недостаточно, увеличение аудитории обеспечит появление музыкальных клипов и фильмов, образовательных видеокурсов, разнообразных шоу-программ и прочих развлекательных передач.

Простота в использовании

О ней уже упоминалось, но имеет смысл повторить еще раз, так как наличие интуитивно-понятного интерфейса, возможности в несколько кликов загружать или находить интересующий пользователя контент вполне способны обеспечить видеохостингу быстрый рост популярности.

Бесперебойная работа платформы

Приходящий на сервер пользователь должен также иметь возможность смотреть видео на хорошей скорости, без длительной и ужасно раздражающе буферизации, без задержек.

Обеспечение подобного преимущества – одна из главных задач создателя хостинга. Он должен позаботиться о ресурсах, которые при любой нагрузке будут работать без сбоев и отказов.

Монетизация

Пользователи должны иметь возможность получать вознаграждение за свой контент. Реализовать ее можно разными способами:

размещение рекламы в роликах;

платные подписки на отдельные или все материалы канала;

добровольные пожертвования подписчиков;

партнерские программы.

Идеальный вариант – предоставить сразу все эти и другие возможности для монетизации.

Социальные функции платформы

Они заключаются в возможности комментировать видео, ставить лайки и дизлайки, оценивая таким образом работу блогера, делиться роликами в социальных сетях и мессенджерах. Благодаря использованию этих функций создаются целые сообщества по интересам, завязывается интересное общение.

Юридические тонкости

Нельзя не упомянуть и о том, что загружаемый на видеохостинг контент должен полностью отвечать действующему законодательству. Видео для взрослых, а также ролики, нарушающие каким-либо образом морально-этические нормы, должны удаляться, что также является обязанностью владельца платформы.

Соблюдение всех вышеперечисленных требований способно обеспечить успех видеохостинга и быстрый рост его популярности.