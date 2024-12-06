Выбор кроссовера для российских зим требует особого внимания, ведь далеко не каждая модель, представленная на рынке, способна справляться с суровыми условиями. Автоэксперт Валерий Антюфьев отметил, что многие популярные автомобили остаются больше городскими, чем подходящими для снежных дорог.

Например, Citroen C3 Aircross, оснащенный трехцилиндровым двигателем мощностью 82 лошадиные силы и клиренсом в 175 миллиметров, рассчитан на эксплуатацию исключительно в городе. Отсутствие полного привода и ограниченные внедорожные характеристики делают его непригодным для глубокого снега или наледи.

Cadillac XT4, несмотря на свои внушительные размеры и премиальный статус, имеет клиренс всего 172 миллиметра. Этого недостаточно для уверенного передвижения по заснеженным дорогам. Углы въезда и съезда также оставляют желать лучшего, что делает эту модель неудобной для зимнего бездорожья.

Схожие ограничения есть у Peugeot 2008, который тоже не оборудован системой полного привода. Эта модель справляется с городскими задачами, но ее возможности на зимних трассах остаются весьма ограниченными.

Даже Lexus UX 250h, который оснащен полным приводом и электрическим мотором, оказывается малоэффективным на грязных или заснеженных участках. Автомобиль скорее подойдет для мягких городских условий, чем для сложных зимних испытаний.

Mercedes-Benz GLA обладает мощными двигателями, однако клиренс в 143–154 миллиметра ограничивает его применимость в условиях суровой зимы. Этот автомобиль больше напоминает седан для города, чем полноценный кроссовер, способный преодолевать сугробы и ледяные дороги.

Эксперт подчеркивает, что для зимних поездок за пределы города лучше выбирать автомобили с увеличенным клиренсом, полным приводом и подходящими углами въезда. Без этих параметров даже мощные и технологичные кроссоверы могут оказаться беспомощными перед снегопадами и обледенелыми трассами.