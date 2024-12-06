Со 2 декабря Испания ввела новые правила для туристов, направленные на усиление мер по борьбе с организованной преступностью. Теперь путешественники обязаны предоставлять гостиницам и другим местам размещения широкий перечень личных данных. Власти страны объясняют эти меры стремлением повысить безопасность и предотвратить крупные преступления, которые, по их мнению, чаще совершаются иностранцами.

Секретариат государственной безопасности Испании подчеркнул, что контроль за тем, где останавливаются туристы, позволит более эффективно реагировать на возможные угрозы. Однако нововведения вызвали критику со стороны представителей гостиничного бизнеса. Генеральный секретарь испанской ассоциации отелей CEHAT Рамон Эсталелья заявил, что эти правила делают Испанию единственной страной в Евросоюзе, где отельеры обязаны передавать полиции столь обширный набор данных о своих гостях. Он назвал новые требования «антиутопией» и выразил опасения по поводу нарушения прав на неприкосновенность частной жизни.

Отелям предписано собирать такие данные, как полное имя, национальность, пол, номер паспорта, дата рождения, домашний адрес, контактные номера телефонов и адрес электронной почты. Несмотря на то что туристам не грозит штраф за отказ предоставить информацию, ответственность за ее отсутствие ложится на отельеров. При несоблюдении требований гостиницам могут быть выписаны штрафы.

К этим правилам добавляются и ранее введенные в 2022 году меры, требующие от туристов подтверждения финансовой состоятельности. Гости должны иметь доступ к 100 евро на каждый день пребывания или обладать минимальной суммой в 900 евро на весь срок поездки.

Нововведения уже вызвали резонанс среди туристов и бизнеса. Представители отрасли опасаются, что столь строгий контроль отпугнет потенциальных гостей и негативно скажется на туристической привлекательности страны. Тем не менее власти уверены, что такие меры помогут укрепить общественную безопасность и минимизировать риски, связанные с организованной преступностью.