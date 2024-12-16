На этой неделе инвесторов и аналитиков ждут важные экономические события, которые могут повлиять на финансовые рынки.

Проанализировав предстоящие события, в статье приводим ключевые моменты с пояснениями. В частности, грядущие события могут “аукнуться” одному из самых волатильных экономических рынков – криптоиндустрии. Поэтому, уважаемые “криптаны”, достаёт блокнотики и записываем, на что обращаем внимание на грядущей неделе.

Понедельник, 16 декабря

Первый рабочий день недели ознаменуется публикацией предварительных индексов деловой активности (PMI) в США. В 17:45 будут представлены данные по Manufacturing PMI, Services PMI и Composite PMI за декабрь. Эти показатели отражают активность в производственном и сервисном секторах экономики США. Индексы выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже — на спад.

Вторник, 17 декабря

Этот день пройдет без значимых макроэкономических событий. Возможно, инвесторы воспользуются этим для подготовки к насыщенной среде.

Среда, 18 декабря

22:00 — Решение по ставке ФРС США . Федеральная резервная система объявит, оставит ли она процентную ставку без изменений или внесет коррективы. Этот шаг станет ключевым сигналом для рынка, особенно в условиях текущей экономической нестабильности.

. Федеральная резервная система объявит, оставит ли она процентную ставку без изменений или внесет коррективы. Этот шаг станет ключевым сигналом для рынка, особенно в условиях текущей экономической нестабильности. 22:30 — Пресс-конференция Джерома Пауэлла. Глава ФРС прокомментирует решение и поделится видением регулятора относительно инфляции, занятости и экономического роста.

Четверг, 19 декабря

16:30 — Данные по ВВП США за третий квартал . ВВП — один из главных индикаторов здоровья экономики. Инвесторы будут внимательно изучать отчет, чтобы оценить устойчивость американского роста.

. ВВП — один из главных индикаторов здоровья экономики. Инвесторы будут внимательно изучать отчет, чтобы оценить устойчивость американского роста. 16:30 — Initial Jobless Claims. Эти данные показывают количество первичных заявок на пособие по безработице. Они могут пролить свет на текущую ситуацию на рынке труда.

Пятница, 20 декабря

00:30 — Баланс ФРС США . Еженедельный отчет даст представление о текущих активах и обязательствах Федеральной резервной системы.

. Еженедельный отчет даст представление о текущих активах и обязательствах Федеральной резервной системы. 16:30 — PCE Price Index (октябрь). Этот индекс, отражающий изменение потребительских цен, является ключевым показателем инфляции, который учитывает ФРС при принятии решений по монетарной политике.

Ожидания и риски

Наиболее важными событиями недели станут решение ФРС по ставке и последующая пресс-конференция.

Также внимание рынка сосредоточится на данных по ВВП и индексу PCE, которые могут указать на дальнейшую траекторию экономики США. Инвесторам стоит быть готовыми к повышенной волатильности в эти дни.