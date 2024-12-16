На этой неделе инвесторов и аналитиков ждут важные экономические события, которые могут повлиять на финансовые рынки.
Проанализировав предстоящие события, в статье приводим ключевые моменты с пояснениями. В частности, грядущие события могут “аукнуться” одному из самых волатильных экономических рынков – криптоиндустрии. Поэтому, уважаемые “криптаны”, достаёт блокнотики и записываем, на что обращаем внимание на грядущей неделе.
Понедельник, 16 декабря
Первый рабочий день недели ознаменуется публикацией предварительных индексов деловой активности (PMI) в США. В 17:45 будут представлены данные по Manufacturing PMI, Services PMI и Composite PMI за декабрь. Эти показатели отражают активность в производственном и сервисном секторах экономики США. Индексы выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже — на спад.
Вторник, 17 декабря
Этот день пройдет без значимых макроэкономических событий. Возможно, инвесторы воспользуются этим для подготовки к насыщенной среде.
Среда, 18 декабря
- 22:00 — Решение по ставке ФРС США. Федеральная резервная система объявит, оставит ли она процентную ставку без изменений или внесет коррективы. Этот шаг станет ключевым сигналом для рынка, особенно в условиях текущей экономической нестабильности.
- 22:30 — Пресс-конференция Джерома Пауэлла. Глава ФРС прокомментирует решение и поделится видением регулятора относительно инфляции, занятости и экономического роста.
Четверг, 19 декабря
- 16:30 — Данные по ВВП США за третий квартал. ВВП — один из главных индикаторов здоровья экономики. Инвесторы будут внимательно изучать отчет, чтобы оценить устойчивость американского роста.
- 16:30 — Initial Jobless Claims. Эти данные показывают количество первичных заявок на пособие по безработице. Они могут пролить свет на текущую ситуацию на рынке труда.
Пятница, 20 декабря
- 00:30 — Баланс ФРС США. Еженедельный отчет даст представление о текущих активах и обязательствах Федеральной резервной системы.
- 16:30 — PCE Price Index (октябрь). Этот индекс, отражающий изменение потребительских цен, является ключевым показателем инфляции, который учитывает ФРС при принятии решений по монетарной политике.
Ожидания и риски
Наиболее важными событиями недели станут решение ФРС по ставке и последующая пресс-конференция.
Также внимание рынка сосредоточится на данных по ВВП и индексу PCE, которые могут указать на дальнейшую траекторию экономики США. Инвесторам стоит быть готовыми к повышенной волатильности в эти дни.