Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов прокомментировал ситуацию на российском автомобильном рынке, отметив, что в текущих условиях конкуренция с китайскими брендами становится серьезным вызовом для отечественного автопрома. Несмотря на это, доля автомобилей Lada на рынке составляет около 30%, что, по его словам, является значительным достижением.

Соколов подчеркнул, что этот показатель относится к количеству проданных автомобилей, а вот в денежном выражении отечественному бренду принадлежит лишь 10% рынка. Основной причиной такой диспропорции является активное давление со стороны китайских производителей, которые заполнили рынок ранее ввезенными автомобилями — их запасы, по оценкам, достигают около 500 тысяч единиц.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что утилизационный сбор, призванный создать более равные условия для отечественных и зарубежных производителей, пока не заработал в полную силу. Это оставляет значительное преимущество за китайскими автомобилями, которые активно продаются на российском рынке, снижая шансы местных брендов на конкурентоспособность.

Однако Максим Соколов выразил уверенность в том, что ситуация изменится после того, как рынок исчерпает запасы импортированных машин. В таких условиях, по его словам, начнется «открытая борьба» с учётом введённых мер таможенно-тарифного регулирования и утильсбора. При этом, как отметил глава концерна, «АвтоВАЗ» будет готов переключить свои производственные мощности на более высокую скорость, чтобы укрепить позиции на рынке.

Президент автоконцерна также напомнил, что ключевая задача для Lada — сохранить доступность автомобилей для российских потребителей, предлагая конкурентоспособные модели. По мнению Соколова, в долгосрочной перспективе правильное выстраивание таможенно-тарифной политики позволит выровнять положение отечественного автопрома и повысить его привлекательность как для покупателей, так и для инвесторов.