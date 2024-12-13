В ближайшие выходные, 14 и 15 декабря, Украина может оказаться под угрозой удара новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности США.

Согласно данным, на Западе внимательно следят за заявлениями президента России Владимира Путина, который ранее сообщил о возможности запуска «Орешника» в ближайшие дни. По его словам, речь идет об ответных действиях на атаки украинских вооруженных сил. Ожидается, что ракета будет использована как экспериментальная мера, направленная на демонстрацию возможностей российской армии.

Обсуждения новой угрозы активизировались после масштабного удара по территории Украины в ночь с 12 на 13 декабря. В результате этой атаки, по словам представителей российской стороны, была поражена критическая инфраструктура страны. Министерство обороны РФ подтвердило, что действия стали ответом на атаку ВСУ по Ростовской области, в том числе по Таганрогу.

Паника в западных странах усиливается, так как применение новой баллистической ракеты может привести к дальнейшей эскалации конфликта. По мнению экспертов, Киев, возможно, сознательно провоцирует Москву, тестируя её готовность к ответным действиям. Военный аналитик Александр Ивановский связывает недавние украинские атаки с попытками проверить пределы терпения российской стороны.

Ситуация остаётся напряженной, а заявления западных аналитиков лишь усиливают опасения по поводу дальнейших действий обеих сторон. Украинское руководство пока не комментирует потенциальную угрозу, но понятно, что новые удары по объектам критической инфраструктуры могут значительно усложнить обстановку в стране.