Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Зимняя фаза специальной военной операции в зоне конфликта на Украине принесла изменения в тактике и динамике боевых действий. Устойчивые морозы сделали грунты проходимыми для техники, а лесополосы, утратившие листву, больше не служат надежным укрытием. Тем временем низкие температуры усложняют использование дронов, поскольку аккумуляторы быстрее разряжаются. На этом фоне российские войска продолжают удерживать инициативу, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением со стороны ВСУ.

Наибольших успехов российская армия достигла в Донецкой Народной Республике. Здесь подразделения группировок «Юг», «Центр» и «Восток» за лето и осень освободили ряд населенных пунктов, включая Красногоровку, Новогродовку и Угледар. Наступление продолжается, российские силы продвигаются к линии Покровск — Селидово — Курахово, в то время как некоторые передовые части уже приблизились к границам Донецкой области.

Особенно интенсивные бои развернулись в районе города Курахово. Российские войска методично берут населенный пункт в клещи, чтобы вынудить украинские подразделения отступить через узкий коридор. Части уже закрепились на западном берегу Кураховского водохранилища, откуда открывается путь к стратегически важной дороге в Запорожскую область. Окружение Курахово выглядит вопросом ближайших дней.

Другим ключевым направлением является Великая Новоселка, важный логистический узел ВСУ. Потеря этого пункта ограничит возможности маневра украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Сражение за Константиновку, как предполагается, станет следующим этапом операции. В этом районе расположены мощные оборонительные линии Киева, однако российские подразделения продвигаются к стратегически важным населенным пунктам, планируя окружить противника.

На Купянском направлении российские войска форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу. Однако география осложняет наступление, поскольку форсирование рек сопровождается массированным применением дронов со стороны ВСУ. В самом Купянске продолжаются ожесточенные уличные бои.

Одной из новых угроз может стать подготовка ВСУ к масштабной операции в приграничных российских регионах. Как отмечают западные СМИ, Киев стремится продемонстрировать способность проводить крупные наступления до инаугурации Дональда Трампа, чтобы сохранить поддержку США. Особое внимание привлекает 155-я механизированная бригада, прошедшая обучение во Франции и Польше. Она оснащена современными гаубицами Caesar, разведывательной техникой AMX-10RC и польскими танками Leopard 2A4.

Несмотря на усиленную подготовку и помощь Запада, аналитики сомневаются в способности одного соединения изменить ситуацию на фронте. Однако такие действия, считают эксперты, могут быть рассчитаны скорее на политический эффект, нежели на военные достижения.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней