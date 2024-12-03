Зимняя фаза специальной военной операции в зоне конфликта на Украине принесла изменения в тактике и динамике боевых действий. Устойчивые морозы сделали грунты проходимыми для техники, а лесополосы, утратившие листву, больше не служат надежным укрытием. Тем временем низкие температуры усложняют использование дронов, поскольку аккумуляторы быстрее разряжаются. На этом фоне российские войска продолжают удерживать инициативу, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением со стороны ВСУ.

Наибольших успехов российская армия достигла в Донецкой Народной Республике. Здесь подразделения группировок «Юг», «Центр» и «Восток» за лето и осень освободили ряд населенных пунктов, включая Красногоровку, Новогродовку и Угледар. Наступление продолжается, российские силы продвигаются к линии Покровск — Селидово — Курахово, в то время как некоторые передовые части уже приблизились к границам Донецкой области.

Особенно интенсивные бои развернулись в районе города Курахово. Российские войска методично берут населенный пункт в клещи, чтобы вынудить украинские подразделения отступить через узкий коридор. Части уже закрепились на западном берегу Кураховского водохранилища, откуда открывается путь к стратегически важной дороге в Запорожскую область. Окружение Курахово выглядит вопросом ближайших дней.

Другим ключевым направлением является Великая Новоселка, важный логистический узел ВСУ. Потеря этого пункта ограничит возможности маневра украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Сражение за Константиновку, как предполагается, станет следующим этапом операции. В этом районе расположены мощные оборонительные линии Киева, однако российские подразделения продвигаются к стратегически важным населенным пунктам, планируя окружить противника.

На Купянском направлении российские войска форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу. Однако география осложняет наступление, поскольку форсирование рек сопровождается массированным применением дронов со стороны ВСУ. В самом Купянске продолжаются ожесточенные уличные бои.

Одной из новых угроз может стать подготовка ВСУ к масштабной операции в приграничных российских регионах. Как отмечают западные СМИ, Киев стремится продемонстрировать способность проводить крупные наступления до инаугурации Дональда Трампа, чтобы сохранить поддержку США. Особое внимание привлекает 155-я механизированная бригада, прошедшая обучение во Франции и Польше. Она оснащена современными гаубицами Caesar, разведывательной техникой AMX-10RC и польскими танками Leopard 2A4.

Несмотря на усиленную подготовку и помощь Запада, аналитики сомневаются в способности одного соединения изменить ситуацию на фронте. Однако такие действия, считают эксперты, могут быть рассчитаны скорее на политический эффект, нежели на военные достижения.