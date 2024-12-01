В третьем квартале 2024 года продажи жевательной резинки в России выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого были предоставлены ТАСС.

Согласно отчету, хотя бы один раз за указанный период жевательную резинку приобретали 53% россиян, что соответствует уровню 2023 года. Однако потребители стали чаще покупать этот продукт, что и привело к увеличению частоты продаж. Средний чек также показал небольшой рост — на 2%, достигнув отметки чуть более 50 рублей.

Рынок по-прежнему удерживают три крупнейших бренда: Orbit, на долю которого приходится 34% продаж, Dirol с 24% и Mentos, который занимает 21% рынка. Совокупно эти три бренда покрывают почти 80% всего сегмента.

Наибольшее количество покупок приходится на магазины у дома, которые укрепили свои позиции и теперь обеспечивают 40% всех продаж. Среди торговых сетей лидерами стали «Пятерочка», «Магнит» и Fix Price, на которые приходится почти половина всей реализации — 49%.

Эксперты объясняют стабильный рост продаж жевательной резинки удобством её приобретения в шаговой доступности и устойчивым спросом среди россиян. Эти факторы, по их мнению, продолжают стимулировать развитие сегмента и укрепляют позиции популярных брендов.