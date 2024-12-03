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Аналитики из Великобритании назвали гибридные автомобили, которые лучше избегать при покупке на вторичном рынке. Исследование портала Whatcar.com и страховой компании MotorEasy показало, что ряд моделей склонны к частым поломкам, что может обернуться значительными затратами на ремонт.

На первом месте в рейтинге оказался кроссовер Ford Kuga с гибридной силовой установкой. В ходе опроса выяснилось, что треть владельцев этой модели, выпущенной в 2021 году, сталкивались с неисправностями за последние два года. Наиболее частой проблемой стали сбои в работе батареи, из-за чего в половине случаев автомобили приходилось доставлять в сервис с помощью эвакуатора. Ремонт был выполнен по гарантии для большинства владельцев, однако 3% из них потратили на устранение поломок от 200 до 300 фунтов стерлингов. Примечательно, что 44% неисправных машин провели в ремонте более недели.

Среди седанов проблемным оказался BMW 330e, который пользуется популярностью как служебный автомобиль благодаря низкому расходу топлива. Тем не менее, 16% владельцев этого подключаемого гибрида обращались за ремонтом, часто из-за неисправностей двигателя или аккумулятора. Половина автомобилей проводила в сервисе более недели, а 23% владельцев потратили на восстановление до 1500 фунтов стерлингов. В России BMW 330e 2020–2021 годов с пробегом менее 100 тысяч километров оценивается в диапазоне от 3,7 до 4,4 миллиона рублей.

Компактный Toyota Yaris Cross также попал в список ненадежных гибридных автомобилей. Четверть владельцев этой модели столкнулись с поломками, основной причиной которых стала неисправность 12-вольтовой батареи. Тем не менее, 77% водителей смогли отремонтировать автомобиль по гарантии, а большинство остальных потратили на ремонт до 500 фунтов стерлингов. При этом более половины машин возвращались из ремонта в течение одного дня, что стало положительным аспектом.

На российском рынке Toyota Yaris Cross в основном представлена с обычным двигателем внутреннего сгорания, но гибридные версии можно приобрести под заказ через дилеров. Эксперты рекомендуют учитывать потенциальные проблемы при выборе автомобилей из этого списка, чтобы избежать неожиданных расходов.

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