Бывший футболист и политик Михаил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. Это событие знаменует новый этап в истории республики, учитывая его противоречивые взгляды и намерения по защите национальных интересов.
Впервые в истории страны главу государства избирали не всенародным голосованием, а коллегией выборщиков по примеру США.
Выборы президента в Грузии: новая система и итоги
14 декабря 2024 года Михаил Кавелашвили стал первым президентом Грузии, избранным коллегией выборщиков, состоящей из 300 человек. В её состав вошли:
- 150 депутатов парламента,
- 21 представитель Верховного совета Аджарии,
- 20 членов Верховного совета Абхазии,
- 109 депутатов муниципальных органов власти.
Для победы требовалось две трети голосов. Единственный кандидат Кавелашвили получил 224 голоса.
Что говорят власти
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что избрание Кавелашвили станет поворотным моментом для республики. Он отметил, что страна «наконец получила патриотичного, ментально и психологически уравновешенного президента», что, по его мнению, поспособствует снижению поляризации в обществе и укреплению суверенитета.
Несмотря на ограниченные полномочия президента, Кавелашвили будет представлять Грузию на международной арене и исполнять обязанности главнокомандующего.
Кто такой Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили — фигура, вызывающая интерес не только в Грузии, но и за её пределами.
- Родился 22 июля 1971 года в Болниси, Грузия.
- Футбольная карьера: чемпион Грузии шесть раз с тбилисским «Динамо», чемпион России в составе «Спартак-Алания» в 1995 году. Поиграл в Англии и Швейцарии, где также стал чемпионом.
- Политическая карьера: в 2016 году стал депутатом от «Грузинской мечты», но позже основал движение «Сила народа».
Кавелашвили известен своей критикой западного влияния и обвинениями в адрес США в использовании Грузии как инструмента против России. В 2023 году он инициировал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты.
Политический курс и вызовы
Избрание Кавелашвили указывает на дальнейший курс Грузии, направленный на защиту национальных интересов и снижение влияния Запада. Аналитики предсказывают усиление давления со стороны ЕС и США, учитывая критические заявления нового президента.
Кроме того, ожидается продолжение укрепления связей с соседними странами, включая Россию, что может вызывать неоднозначные оценки внутри страны и за её пределами, сообщает издание “RT”.
Избрание Михаила Кавелашвили — это не только значимое политическое событие, но и символ изменения подходов в грузинской политике.