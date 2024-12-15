Бывший футболист и политик Михаил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. Это событие знаменует новый этап в истории республики, учитывая его противоречивые взгляды и намерения по защите национальных интересов.

Впервые в истории страны главу государства избирали не всенародным голосованием, а коллегией выборщиков по примеру США.

Выборы президента в Грузии: новая система и итоги

14 декабря 2024 года Михаил Кавелашвили стал первым президентом Грузии, избранным коллегией выборщиков, состоящей из 300 человек. В её состав вошли:

150 депутатов парламента,

21 представитель Верховного совета Аджарии,

20 членов Верховного совета Абхазии,

109 депутатов муниципальных органов власти.

Для победы требовалось две трети голосов. Единственный кандидат Кавелашвили получил 224 голоса.

Что говорят власти

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что избрание Кавелашвили станет поворотным моментом для республики. Он отметил, что страна «наконец получила патриотичного, ментально и психологически уравновешенного президента», что, по его мнению, поспособствует снижению поляризации в обществе и укреплению суверенитета.

Несмотря на ограниченные полномочия президента, Кавелашвили будет представлять Грузию на международной арене и исполнять обязанности главнокомандующего.

Кто такой Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили — фигура, вызывающая интерес не только в Грузии, но и за её пределами.

Родился 22 июля 1971 года в Болниси, Грузия.

22 июля 1971 года в Болниси, Грузия. Футбольная карьера: чемпион Грузии шесть раз с тбилисским «Динамо», чемпион России в составе «Спартак-Алания» в 1995 году. Поиграл в Англии и Швейцарии, где также стал чемпионом.

чемпион Грузии шесть раз с тбилисским «Динамо», чемпион России в составе «Спартак-Алания» в 1995 году. Поиграл в Англии и Швейцарии, где также стал чемпионом. Политическая карьера: в 2016 году стал депутатом от «Грузинской мечты», но позже основал движение «Сила народа».

Кавелашвили известен своей критикой западного влияния и обвинениями в адрес США в использовании Грузии как инструмента против России. В 2023 году он инициировал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты.

Политический курс и вызовы

Избрание Кавелашвили указывает на дальнейший курс Грузии, направленный на защиту национальных интересов и снижение влияния Запада. Аналитики предсказывают усиление давления со стороны ЕС и США, учитывая критические заявления нового президента.

Кроме того, ожидается продолжение укрепления связей с соседними странами, включая Россию, что может вызывать неоднозначные оценки внутри страны и за её пределами, сообщает издание “RT”.

Избрание Михаила Кавелашвили — это не только значимое политическое событие, но и символ изменения подходов в грузинской политике.