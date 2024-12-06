Вопрос о том, когда лучше всего покупать автомобиль, становится актуальным на фоне прогнозируемого роста цен в 2025 году. Эксперты предупреждают, что автомобили в ближайшем будущем подорожают из-за повышения утилизационного сбора, роста курса валют и увеличения ставок по кредитам. Однако у покупателей пока есть возможность приобрести машины по старым ценам.

С октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже начали расти, но далеко не все дилеры успели перенести это повышение в прайс-листы. По словам Сергея Целикова, главы агентства «Автостат», новый скачок цен ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что автомобили с текущих складских запасов будут продаваться дешевле, пока дилеры не обновят ценники. При этом задерживать корректировку прайсов долго не получится: постепенно цены вырастут даже на российские машины.

Независимый эксперт Алексей Тузов также предупредил, что повышение утилизационного сбора в 2025 году может поднять стоимость новых автомобилей на 10–15%. Дополнительное влияние окажет возможное увеличение ключевой ставки Центробанка, что сделает автокредиты еще менее доступными.

Слабый рубль — еще один фактор, влияющий на цены. По словам Анастасии Байбароши из «Альфа-Лизинг», если курс останется на текущем уровне, импортируемые автомобили могут подорожать на 12%. Китайские бренды, активно представленные на российском рынке, уже начинают корректировать цены, аргументируя это валютными колебаниями.

Что касается традиционных новогодних скидок, эксперты сходятся во мнении, что рассчитывать на них не стоит. По словам представителей дилерских центров, запасов автомобилей по старым ценам на складах остается мало, а маржа в условиях текущей экономической ситуации продолжает снижаться. Однако в некоторых крупных салонах цены на отдельные модели временно снизились. Это касается автомобилей, таких как кроссоверы Chery или модели «Москвич», которые дилеры продают дешевле рекомендованных цен, чтобы закрыть годовые планы и освободить место для новых поставок.

По мнению аналитиков, декабрь 2024 года и первые месяцы 2025 года станут оптимальным временем для покупки автомобиля. Если у покупателей есть возможность приобрести машину сейчас, эксперты советуют не откладывать сделку, так как дальнейший рост цен неизбежен. Автомобили, ввезенные в Россию до увеличения утилизационного сбора и роста курса валют, пока еще можно найти, но их количество быстро сокращается.