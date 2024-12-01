Выбор надежного пароля — ключ к защите личных данных в цифровом мире. Техэксперт Максим Большаков в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами, как создать пароль, который будет максимально устойчив к взлому.

Специалист отметил, что одним из основных способов взлома является перебор возможных вариантов. Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать. Минимальная длина надежного пароля должна составлять 12 символов. Большаков советует комбинировать буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы. Например, вместо стандартного «password» можно использовать более сложный вариант, такой как «P@ssw0rd123!».

Кроме того, эксперт настоятельно не рекомендует использовать в паролях личные данные — имя, дату рождения или номер телефона. Такие комбинации легко угадываются, что увеличивает риск взлома. Использование одного и того же пароля для разных сервисов также опасно: если один аккаунт окажется скомпрометирован, это может поставить под угрозу все остальные учетные записи.

Большаков подчеркивает важность регулярной смены паролей, советуя обновлять их каждые три-шесть месяцев. Для удобства можно использовать менеджеры паролей, такие как LastPass, 1Password или KeePass, которые позволяют безопасно хранить и автоматически вводить пароли.

Екатерина Килюшева, руководитель исследовательской группы аналитики информационной безопасности, рассказала, что популярным паролем остается формат «МесяцГод» в латинской раскладке, например «Ltrf2019». Это простые для запоминания комбинации, но они легко поддаются взлому.

Специалист по цифровой криминалистике Игорь Михайлов предупредил об опасностях использования биометрических методов разблокировки, таких как отпечаток пальца. Современные технологии позволяют воспроизвести отпечаток на полимерной основе, что делает этот метод недостаточно надежным.

Для повышения уровня безопасности рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию. Однако Алексей Ермаков, IT-эксперт университета «Синергия», отметил, что низкая цифровая грамотность пользователей может свести на нет преимущества этой технологии. Например, игнорирование необходимости обновления пароля или небрежное обращение с кодами подтверждения оставляют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Эти рекомендации становятся особенно актуальными в условиях роста числа кибератак и утечек данных. Надежная защита аккаунтов — залог сохранности вашей личной информации.