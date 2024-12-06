Эксперт по использованию искусственного интеллекта в кино Павел Перегудов в интервью aif.ru прокомментировал появившееся предложение заменить в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лию Ахеджакову на Елизавету Боярскую с использованием технологии дипфейк. Он отметил, что замена лица или голоса персонажа с технической точки зрения не представляет сложности, однако это совсем недешевое удовольствие.

Дипфейки уже давно используются в киноиндустрии, включая омолаживание актеров или воссоздание внешности людей, которых больше нет в живых. Перегудов подчеркнул, что такие технологии стали привычным инструментом, и их внедрение в фильмы не вызывает значительных трудностей.

Стоимость создания дипфейка зависит от нескольких факторов, включая продолжительность и сложность сцены. Например, в одном из случаев для документального фильма с использованием фотографии низкого качества из 1990-х годов пришлось создавать образ героя. Цена работы за кадр составила около 20 тысяч рублей. В художественном кино затраты могут быть выше, так как требуется больше деталей и качество должно соответствовать высоким стандартам.