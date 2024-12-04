Смартфоны сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни, но одновременно с этим – и привлекательной целью для киберпреступников. Личная информация, хранящаяся на устройстве, может быть использована злоумышленниками, если пользователь не предпримет необходимых мер безопасности.

Эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин объяснил, как минимизировать риски. Первым шагом к защите данных является блокировка доступа к смартфону. Установка надежного пароля или использование биометрической защиты — эффективные методы для предотвращения несанкционированного доступа. Специалист также советует всегда проверять, что устройство заблокировано, особенно в общественных местах.

Не менее важным является настройка двухфакторной аутентификации, особенно в мессенджерах и цифровых кошельках. Это значительно снижает вероятность того, что злоумышленники смогут получить доступ к учетным записям. Качественные пароли, содержащие комбинации цифр, букв и символов, также играют ключевую роль в защите данных.

Еще один важный аспект – установка приложений. Лопатин подчеркивает, что загружать программы следует исключительно из официальных магазинов, таких как App Store или Google Play. Дополнительная проверка скачанных приложений с помощью антивирусного программного обеспечения поможет избежать установки вредоносного ПО.

Особую осторожность стоит проявлять при переходе по внешним ссылкам из сообщений или писем. Часто такие ссылки ведут на фишинговые сайты, которые собирают персональные данные пользователя. Специалист рекомендует воздерживаться от открытия подозрительных ссылок и проверять отправителя сообщений.

Также следует обратить внимание на место покупки смартфона. Приобретение устройства у непроверенных продавцов может привести к тому, что пользователь станет обладателем несертифицированного телефона с предустановленным вредоносным ПО. Такие устройства представляют серьезную угрозу для безопасности данных.

Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить смартфон от киберугроз и сохранить личную информацию в безопасности. В мире, где технологии становятся все более важной частью повседневной жизни, забота о цифровой гигиене становится обязательным элементом защиты.