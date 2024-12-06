Российский рынок мебели — один из самых разнообразных в мире. Его объем составляет 260 миллиардов рублей, а на нем работают более 32 тысяч компаний, предлагающих мебель для самых разных целей и категорий покупателей. Широкий выбор позволяет найти подходящие решения как для дома или офиса, так и для дачи или общественных пространств. Разнообразие стилей, материалов и ценовых категорий делает рынок доступным для всех, от экономичных предложений до элитной мебели.

Согласно данным, основную часть рынка занимают сегменты «эконом» и «комфорт» — на них приходится 80% производства. 15% составляют изделия бизнес-класса, и лишь 5% — премиум и люкс. Такой расклад обусловлен предпочтениями покупателей, которые сильно различаются в зависимости от их бюджета и целей покупки.

Соучредитель Бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home Влада Крупкина рассказала “Южному Федеральному“, что в сегментах «эконом» и «комфорт» ключевым фактором при выборе мебели является стоимость. Покупатели обращают внимание на удобство и эргономичность, но при этом готовы мириться с недолговечностью материалов, из которых изготовлена мебель. Быстрота доставки и возможность самостоятельной сборки также играют важную роль. Популярные стили в этих сегментах — минимализм, скандинавский и бохо, которые сочетают функциональность и простоту.

Для клиентов бизнес-класса приоритетом становятся внешний вид мебели и её удобство в эксплуатации. Важны также сроки доставки, однако стоимость и экологичность отходят на второй план. Эти покупатели предпочитают качественные материалы, но при этом ориентируются на современные тренды в дизайне. Основные стили, популярные в этом сегменте, — минимализм и неоклассика, которые подчеркивают статус и элегантность.

Покупатели премиум-класса и люкса ориентируются на качество и эксклюзивность. Дизайн, соответствие мебели единому стилю интерьера и использование премиальных материалов играют ключевую роль. Для таких клиентов важен индивидуальный подход: они готовы ждать мебель месяцами, если речь идет о редких авторских или импортных моделях, например, итальянской ручной работы. Цена и сроки доставки для них не имеют решающего значения. Такие клиенты часто заказывают мебель на заказ, чтобы она идеально вписалась в общий интерьер.

Влада Крупкина отмечает, что покупка мебели в России чаще всего связана с крупными жизненными изменениями, такими как переезд или ремонт. Иногда люди приобретают отдельные предметы, чтобы решить конкретные задачи, например, шкаф для прихожей или стол для удаленной работы.